In Sachen Corona hat sich im Landkreis im Vergleich zum Montag nur wenig getan. Die Kreisverwaltung meldete am Dienstag eine Neuinfektion. Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist auf 1603 gestiegen; davon gelten 1513 Personen als genesen, 59 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Im Kreis sind derzeit 31 aktive Infektionsfälle bekannt – vier weniger als am Montag: jeweils elf in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Oberes Glantal sowie neun in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 14,2, also außerhalb der Warnstufen des Landes. Würden die Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 13,5.