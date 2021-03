Zwei Corona-Neuinfektionen meldet die Kuseler Kreisverwaltung am Mittwoch. Damit steigt die Anzahl derer auf 1605, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon gelten 1514 Personen als genesen – eine mehr als am Vortrag –, 59 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Derzeit sind im Kreis 32 laborbestätigte Corona-Infektionen bekannt – zwölf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, elf im Oberen Glantal und neun in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt im Vergleich zum Vortag leicht auf 15,7. Würden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 14,8.