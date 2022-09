Mit 78 registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis klettert die Inzidenz wieder auf einen Wert über 500. Laut Kreisverwaltung sind die Neuinfektionen wie folgt verteilt: 34 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 16 in der VG Lauterecken-Wolfstein, 28 in der VG Oberes Glantal. Aktuelle Infektionsfälle sind 957 gelistet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektionen der vergangenen Woche berechnet auf 100.000 Einwohner, inklusive der im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, beträgt 504,6.