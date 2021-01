Der Kreisverwaltung ist am Montag eine weitere Corona-Neuinfektion aus der Verbandsgemeinde(VG) Oberes Glantal sowie ein Todesfall aus der VG Lauterecken-Wolfstein gemeldet worden – der 55. Todesfall seit Beginn der Pandemie, der in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steht. Der Landkreis gilt mit einer Sieben-Tage-Rate von 61,2 weiter als Risikogebiet.

Durch den neuen Fall ist die Gesamtzahl derer, die sich im Kreis seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben, auf 1483 gestiegen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, liegt aktuell bei 61,2. Würde man die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigen, läge der Wert bei 58. Aktuell seien 120 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 45 in der VG Oberes Glantal, 39 in der VG Kusel-Altenglan und 36 in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Impfquote im Kreis bei 2,73 Prozent

Seit dem 17. Januar haben im Landkreis nach Angaben der Kreisverwaltung weitere 736 Menschen die Corona-Erstimpfung erhalten – 477 Personen wurden im Impfzentrum auf dem Windhof und 259 durch die mobilen Teams geimpft. Damit steige die Zahl der Erstimpfungen auf 1937, was 2,73 Prozent der Bevölkerung des Landkreises entspricht. Außerdem erhielten in diesem Zeitraum 312 Personen die zweite Impfdosis – 78 Personen im Impfzentrum und 234 durch die mobilen Impfteams.

Im Kuseler Impfzentrum auf dem Windhof werden am Dienstag die vorerst letzten Erstimpfungen durchgeführt. Ab kommendem Donnerstag werden laut Kreisverwaltung bis einschließlich 16. Februar nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Alle bereits vergebenen Termine für Erstimpfungen seien auf die Zeit nach dem 17. Februar verschoben worden.