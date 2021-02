Nach zwölf Fällen am Donnerstag meldet die Kreisverwaltung am Freitag zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 57 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Durch die beiden neuen bestätigten Fälle in den Verbandsgemeinden (VGen) Oberes Glantal und Kusel-Altenglan steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis auf 1539. Davon gelten 1389 als genesen, elf Personen mehr als am Donnerstag. Aktuell sind 93 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt, 39 in der VG Oberes Glantal, 34 in der VG Kusel-Altenglan und 20 in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Die Corona-Ampel des Landes steht für den Landkreis weiter auf Rot. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, beträgt am Freitag 52,7 (Vortag 51,3). Würden die im Landkreis lebenden Angehörige der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge der Wert bei 49,9 (48,6).