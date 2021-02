Der Landkreis geht als weißer Fleck außerhalb der Corona-Warnstufen des Landes ins Wochenende. Trotz dreier gemeldeter Neuinfektionen bleibt der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, unverändert bei 19,9. Würden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 18,9. Seit Beginn der Pandemie sind 1590 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 1488 gelten mittlerweile als genesen, 58 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind aktuell 44 Infektionsfälle im Kreis bekannt – zwölf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 21 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie elf im Oberen Glantal. Corona-Mutationen wurden im Kreis bislang noch nicht nachgewiesen, auch Verdachtsfälle habe es noch keine gegeben, teilt die Behörde mit.