Am Donnerstagnachmittag vermeldet die Kreisverwaltung die bisher höchste Anzahl der Corona-Neuinfektionen in dieser Woche: 70, davon 22 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 20 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 28 in der VG Oberes Glantal. 642 aktuelle Infektionsfälle sind bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten US-Streitkräfte, die Anzahl der Neuinfektionen einer Woche auf 100.000 Einwohner, liebt bei 213,9. Nachdem sie in den vergangenen Tagen gesunken war, hat sie nun das gleiche Level wie vor einer Woche erreicht.