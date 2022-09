Am Mittwochnachmittag vermeldet die Kreisverwaltung Kusel 62 neu registrierte Infektionen mit dem Coronavirus: 27 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 22 in der VG Oberes Glantal. Aktuelle Infektionsfälle gibt es 750. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet inklusive der im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, beträgt 427,7 – am Dienstag war sie mit 415,6 angegeben worden.