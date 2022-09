50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung Kusel am Ende der Arbeitswoche registriert: neuen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwölf in der VG Lauterecken-Wolfstein und 29 in der VG Oberes Glantal. Wie sie am Freitagnachmittag mitteilt, sind 742 aktuelle Infektionsfälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen Woche auf 100.000 Einwohner inklusive hier gemeldeter Angehöriger der US-Streitkräfte, beträgt 429,1. Seit Mittwoch lag er bei 427,7.