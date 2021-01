Im Landkreis Kusel sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 49.

Am Donnerstag sind laut Kreisverwaltung 35 Neuinfektionen hinzugekommen, davon 14 in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, elf in der VG Kusel-Altenglan sowie zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein. 1357 Menschen im Landkreis sind seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon gelten 1143 als genesen. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, liegt damit bei 101,1; würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 95,7.