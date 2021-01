Die Gesamtzahl der bekannten Corona-Infektionen im Landkreis Kusel ist auf 1372 gestiegen. Die Kreisverwaltung informierte am Freitag über 15 Neuinfektionen im Kreis; darunter neun in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, fünf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie ein Fall in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Damit sind im Landkreis derzeit 167 Fälle aktiv. 49 Personen mit Corona-Infektion sind seit Beginn der Pandemie gestorben. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen binnen einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner angibt, stieg am Freitag auf 122,5; würden die im Landkreis lebenden Mitglieder US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Inzidenz bei 115,9.