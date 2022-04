Zwei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, meldet das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung am Freitag. Seit Beginn der Pandemie sind 97 Menschen aus dem Kreis an oder mit Corona gestorben. Weiterhin wurden 223 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 49 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 61 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 113 im Oberen Glantal. Im Kreis sind derzeit 5505 aktive Corona-Fälle bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der mit einem PCR-Test bestätigten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt wieder unter die 2000er-Marke auf 1891,0. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Freitagnachmittag, ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den mehrfach täglich aktualisierten Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.