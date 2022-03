Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Dienstag zwei weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 92 Menschen an oder mit Corona gestorben. Weiterhin wurden 180 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell sind im Kreis 1902 aktive Corona-Fälle bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 890,7. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,23. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird derzeit ein Corona-Patient behandelt und beatmet.