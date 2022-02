Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, vermeldet der Landkreis Kusel am Dienstag. Insgesamt sind 87 Personen aus dem Kreis mit einer Coronaerkrankung gestorben. 139 Neuinfektionen wurden am Dienstag bestätigt: 35 in der VG Altenglan-Kusel, 27 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 76 im Oberen Glantal. Ein Fall konnte laut Kreisverwaltung nicht zugeordnet werden. Es gibt derzeit 1300 aktive Infektionsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 615,9 für den Kreis Kusel, 1049,1 für ganz Rheinland-Pfalz – jeweils berechnet inklusive US-Streitkräfte. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,27.