Die Kreisverwaltung Kusel vermeldet am Dienstagnachmittag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 84 Menschen mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Anzahl der Neuinfektionen liegt wieder deutlich niedriger als am Montag (145): bei 46. Aufgeschlüsselt nach Verbandsgemeinde sind es: 14 in der VG Kusel-Altenglan, acht in der VG Lauterecken-Wolfstein und 24 in der VG Oberes Glantal. Bestätigte Corona-Fälle gab es somit bisher 5869 im Landkreis Kusel. Aus der Quarantäne entlassen wurden 4.597, aktuelle Infektionsfälle sind 1188 gelistet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder leicht von 559,0 am Montag auf 552,3. In die Berechnung – Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner – sind die im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte einbezogen. Die landesweite Sieben-Tage Hospitalisierungsinzidenz steigt deutlich von 5,80 am Montag auf nun 6,24.