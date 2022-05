Die Kreisverwaltung vermeldet für Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Insgesamt sind bereits 105 Menschen im Landkreis an den Folgen der Erkrankung gestorben. Derzeit gibt es 160 Neuansteckungen: 43 in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, 56 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 61 in der VG Oberes Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 629,4. Die im Kreis lebenden US-Streitkräfte sind eingerechnet.