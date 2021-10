Die Sieben-Tage-Rate im Landkreis Kusel steigt weiter an. Am Freitag liegt der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 55,4. Die im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Freitag zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind aktuell 71 aktive Fälle im Kreis registriert: 39 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 15 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 17 im Oberen Glantal. Im Kuseler Westpfalz-Klinikum wird derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Das geht aus den täglich mehrfach aktualisierten Zahlen des sogenannten Divi-Registers hervor.