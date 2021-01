Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kusel. Damit steigt die Anzahl der im Landkreis gestorbenen Personen auf 52.

Positiv hingegen: Nur drei Neuinfektionen wurden registriert, zwei aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, eine aus der VG Kusel-Altenglan. Von somit insgesamt 1442 bestätigten Corona-Fällen im Landkreis gelten 1244 als Genesen – das sind 13 mehr als am Vortag. Aktive Infektionsfälle gibt es 146: 60 in der VG Lauterecken-Wolfstein (drei weniger als am Vortag), 46 im Oberen Glantal (minus fünf) und 40 in der VG Kusel-Altenglan (minus vier).

Der Inzidenzwert, die Infektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, liegt bei 54,1. Würden die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigt, läge er bei 51,2.