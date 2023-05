Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wann der Vorhang unter Corona-Bedingungen wieder aufgehen und es zur Premiere kommen wird, ist noch ziemlich ungewiss. Dennoch: Unter blauem Himmel probte die Theatergruppe Ehweiler am Donnerstagabend erstmals für ein neues Bühnenstück. Und mit dem Schwank „Siggi, der Sieger“ verspricht auch die neue Spielzeit wieder reichlich Klamauk und lustige Unterhaltung.

Das schmucke Dorfgemeinschaftshaus am Rande von Ehweiler liegt an diesem milden Frühlingsabend in einem warmen Sonnenlicht. Unter Beachtung der Abstandsregeln sitzen fünf Frauen und