Die Corona-Infektionen steigen weiter. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt zehn Neuinfektionen. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt nun bei 64,1. Zählen die Angehörigen der US-Armee bei der Bevölkerungszahl mit, bei 60,7. Aktuell gibt es 110 Infizierte: 49 Personen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 34 im Oberen Glantal und 27 in Lauterecken-Wolfstein.