Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Wochenende insgesamt zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – neun am Samstag und einer weitere am Sonntag. Im Kreis sind aktuell 456 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 212,5. Die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt landesweit 4,06. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums werden, Stand Sonntagnachmittag, zwei Covid-19-Patienten behandelt. Eine Person muss beatmet werden. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor. In dieser Woche macht der Impfbus zweimal Station im Landkreis. Wer noch eine Corona-Schutzimpfung braucht, kann sich die am Dienstag in Etschberg verabreichen lassen. Dort macht der Impfbus von 9 bis 17 Uhr an der Mehrzweckhalle (Hauptstraße 53) Station. Am Donnerstag kommt der Impfbus nach Waldmohr. Dort wird ebenfalls von 9 bis 17 Uhr an der Kulturhalle (Bahnhofstraße 57) geimpft.