Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell sind im Kreis 103 aktive Corona-Fälle bekannt – 43 im Oberen Glantal, 34 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 26 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt auf 39,2 (Mittwoch: 46,0). Die im Landkreis gemeldeten US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Land mit 1,5 an, der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt laut Gesundheitsministerium 4,28 Prozent.