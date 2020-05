Keine Veränderung bei den Fallzahlen, meldet die Kreisverwaltung Kusel am Mittwochnachmittag. Es bleibt bei 88 positiv auf Covid-19 Getesteten: 42 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 36 in der VG Kusel-Altenglan und zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein. 83 sind bereits aus der Quarantäne entlassen worden.

