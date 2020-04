Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Kusel ist am Dienstag nicht weiter angestiegen. Wie bereits am Montag lag die Anzahl der positiv getesteten Menschen bei 81. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitgeteilt. In Quarantäne befinden sich demnach derzeit 21 Menschen, 60 Personen konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden 36 Infizierte gezählt, 35 in der VG Kusel Altenglan und zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein.