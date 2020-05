88 Personen – bislang waren es 87 – sind im Kreis Kusel mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Zahl hat die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt. 82 sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden und gelten damit als gesund. Ein Mensch ist gestorben. Die meisten Corona-Infektionen (42) sind in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal festgestellt worden, 36 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zehn in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.