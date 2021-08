„Ich werde mich sofort impfen lassen.“ Und, zum Thema Maskenpflicht: „Auf den gesunden Menschenverstand zu hoffen, hilft nicht. Es muss klare Regeln geben.“ Der das sagt, ist einer der beiden Ärzte beim Gesundheitsamt des Landkreises, die bei der Eindämmung des Coronavirus in der Region die Fäden in der Hand halten: Stephan Pinnel.

15 Jahre als Arzt im Krankenhaus gearbeitet, seit zehn Jahren im öffentlichen Gesundheitswesen, seit 2014 beim Gesundheitsamt des Landkreises tätig: Der 53-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern kennt die Materie. Auch die der Seuchenhygiene. Denn er ist nicht nur promovierter Urologe, sondern auch Facharzt für öffentliche Gesundheit. Zusammen mit seiner Kollegin Andrea Missal bildet er die medizinische Speerspitze beim kommunalen Gesundheitsamt.

Die erste Corona-Welle im Landkreis Kusel sei seit vier bis acht Wochen vorbei, sagt er, warnt aber davor, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. „Eine zweite Welle kann schneller kommen, als uns lieb ist.“

Sofort Kontakte verfolgt

Dass der Landkreis Kusel mit weniger als 100 Infizierten seit dem ersten Auftreten am 12. März so gut dasteht, führt er darauf zurück, dass „wir gut vorbereitet waren“ und „dass sich die Menschen hier vernünftig verhalten haben“. Als die ersten Urlaubsrückkehrer das Virus eingeschleppt haben, habe die Kreisverwaltung sofort dem Gesundheitsamt die notwendigen Ressourcen zugeteilt, um die Kontakte der Infizierten zu verfolgen, gegebenenfalls zu testen und in Quarantäne zu schicken, um die Ausbreitung einzudämmen.

Das sei deshalb sehr aufwendig gewesen, weil es sich fast durchweg um junge, aktive Menschen gehandelt habe, die viel unter die Leute gekommen seien. „Unser Highscore hatte nicht weniger als 50 Kontakte“, sagt er salopp. Alle mussten aufgespürt werden.

Dass so viel über Maskenpflicht oder einen angeblichen Impfzwang geredet werde, lässt den Mediziner kalt: „Ich bin Wissenschaftler und halte mich an Fakten. Ich habe keine Zeit für Verschwörungstheorien.“ Wissenschaftlicher Erkenntnisprozess laufe nun einmal so, dass man zunächst wenig und dann – mit zunehmender Anzahl an Forschungen und Studien – immer mehr weiß. Und dass dabei frühere Erkenntnisse oder Einschätzungen überholt werden könnten. Auch und gerade bei einem solch neuen Virus.

„Der Goldstandard“

Dass das nicht immer richtig und für die breite Masse verständlich vermittelt wird, daran gibt er auch den Medien Schuld. Doch nicht nur. Wer in seiner Filterblase lebe und sich nicht für die Fakten interessiere, der könne nun einmal nicht überzeugt werden. „Man liest dann nur das, was der eigenen Einstellung nicht widerspricht.“ Dabei habe Deutschland einen der führenden Coronaforscher: „Christian Drostens Podcast habe ich mir immer angehört. Das ist der Goldstandard.“

Man müsse nun mal damit leben, dass ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung aus Impfgegnern bestehe, sagt Pinnel. Dabei hätten Impfungen schon verschiedene schwere Krankheiten besiegt. Und wenn ein Impfstoff zugelassen werde, dann sei der auch sicher. „Vielleicht haben wir schon im Herbst einen zur Verfügung“, hofft er. Und er werde sicherlich bei den Ersten sein, die sich impfen ließen, kündigt er an, dokumentiert damit das Vertrauen, das er in die wissenschaftliche Forschung hat.

Und wie lange würde es dauern, die gesamten Einwohner im Kreis Kusel zu impfen – gesetzt den Fall, der Impfstoff steht unbegrenzt zur Verfügung, jeder will geimpft werden und alle Kassenärzte machen mit? Pinnel überlegt kurz: „Nur ein paar Wochen.“ Dann würde sich auch die Maskenpflicht vermutlich erledigen. Wie lange müssten wir die Maske ansonsten tragen? „Fragen Sie mich nicht!“