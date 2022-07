Am Freitag vermeldet die Kreisverwaltung Kusel 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: 13 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 17 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 22 im Oberen Glantal. Das sind deutlich weniger Neuinfektionen als am Donnerstag (137). Aktuelle Covid-19-Fälle sind zum Ende der Arbeitswoche 1392 bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen berechnet auf 100.000 Einwohner inklusive hier gemeldeter US-Streitkräfte, steigt weiter: auf 643,0. Zuvor lag sie bei 626,7 am Donnerstag und 550,9 am Mittwoch. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, Krankenhauseinweisungen auf 100.000 Einwohner, beträgt 5,13.