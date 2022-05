77 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt für den Landkreis am Dienstag. Davon verteilen sich 23 der neuen Fälle auf die Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel. 24 Fälle wurden in der VG Lauterecken-Wolfstein sowie 30 in der VG Oberes Glantal festgestellt. Das sind 40 neue Infektionsfälle weniger als am Tag zuvor. Insgesamt sind derzeit 2148 Menschen im Landkreis an dem Virus erkrankt. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beschreibt, liegt bei 618,6. Die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Kusel insgesamt 17.783 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Hospitalisierungsrate ist aktuell bei 3,80.