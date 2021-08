Die Kreisverwaltung meldet am Dienstag, dass ein weiterer Mensch im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben ist. Es ist der 69. Todesfall im Kreis seit Beginn der Pandemie. Weiterhin wurden am Dienstag acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt auf 31,8. Die hier lebenden US-Militärangehörigen sind eingerechnet. Im Kreis sind derzeit 40 aktive Corona-Fälle bekannt – 16 im Oberen Glantal, 14 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und zehn in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.