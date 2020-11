Zwei am Samstag, einer am Sonntag: Die Corona-Pandemie forderte am Wochenende drei Todesfälle. Damit haben bislang 22 Menschen aus dem Landkreis Kusel ihr Leben verloren.

Zwei der drei Todesopfer kommen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, die andere Person aus Lauterecken-Wolfstein.

Am Samstag meldete die Verwaltung neun neue Infektionen, am Sonntag 14. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 172,3. Das ist immer noch der dritthöchste Wert für Rheinland-Pfalz. Nur die Städte Mainz (184,4) und Speyer (265) liegen darüber.

50 Personen am Wochenende entlassen

Aktuell gibt es im Kreis 343 aktive Infektionsfälle: 180 im Oberen Glantal, 95 in Lauterecken-Wolfstein und 68 in Kusel-Altenglan. 530 Personen sind als genesen aus der Quarantäne entlassen worden, alleine an diesem Wochenende betraf dies 50 Infizierte.