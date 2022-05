Das Gesundheitsamt hat am Samstag einen Todesfall und 73 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 103 Personen sind in der Region mit oder an Corona gestorben. Aktuell gibt es im Landkreis 2441 aktive Fälle. Den Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, gibt der Kreis mit 774,3 an. Dabei sind die rund 4000 im Landkreis lebenden Angehörigen des US-Militärs mitgerechnet. Für Sonntage werden die Zahlen derzeit erst montags nachgereicht.