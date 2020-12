Am Montag sind zwei weitere positive Corona-Tests hinzugekommen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Beide stammen aus der Stadt Kusel. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie Mitte März steigt damit auf 1203 positiv Getestete im Landkreis, von denen 905 inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden sind; 54 mehr als am Tag zuvor. Hier schlägt sich erneut das Geschehen in der Afa nieder, wo vor knapp zwei Wochen ein Corona-Ausbruch festgestellt worden war. Der Inzidenzwert – die Anzahl der positiv Getesteten in den zurückliegenden sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner – ist damit auf 88,3 gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind 43 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

