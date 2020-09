Eine vierte Klasse der Grundschule in Pfeffelbach befindet sich derzeit wegen der Corona-Infektion eines Schülers in Quarantäne. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag auf Anfrage bestätigt. Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wurde, gab es auch an der Grundschule in Nußbach bereits Ende August einen Corona-Fall.

„Es gab einen bestätigten Fall in einer vierten Klasse an der Grundschule in Pfeffelbach“, erklärt Carmen Draeger-Günther, Leiterin der Abteilung Ernährung, Gesundheit und Soziale Dienste bei der Kreisverwaltung, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Daraufhin seien alle 14 Schüler und zwei betroffene Lehrkräfte getestet worden. „Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass weitere Schüler betroffen sind“, so Draeger-Günther. Die Schüler blieben aber trotzdem noch bis zum 9. September in Quarantäne. „Das ist die übliche Vorgehensweise in solchen Fällen.“ Für die Eltern der Schüler gelte die Quarantäne aber nicht. „Die sind ja höchstens Kontaktpersonen von Kontaktpersonen – und da ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion so gering, dass da keine Quarantäne angeordnet werden muss“, erklärt die Abteilungsleiterin.

Aufgebrachte Eltern hatten sich bei der RHEINPFALZ gemeldet und die berechtigte Frage gestellt, warum darüber nicht berichtet werde. Dabei war auch von weiteren Fällen in Nußbach und Lauterecken die Rede. „Den Fall in Nußbach kann ich bestätigen. Allerdings war das schon Ende August, und die Quarantänezeit ist bereits abgelaufen“, so Draeger-Günther. Von einem weiteren Fall an einer Lauterecker Schule wisse sie aber nichts.

Betroffene werden informiert

Warum die Information über die beiden Fälle und die betroffenen Schulen nicht weitergegeben wurde, konnte auch Draeger-Günther nicht beantworten. Doch die Abteilungsleiterin beruhigt: „Wenn wir eine Mitteilung über einen positiven Fall an einer Schule bekommen, setzen wir uns mit der Schule in Verbindung, besprechen die Vorgehensweise und ermitteln, welche Personen als Kontaktpersonen gelten und dementsprechend getestet werden müssen. Danach setzen wir uns mit den jeweiligen Eltern in Verbindung.“

Eltern von Schülern an betroffenen Schulen, bei denen sich die Kreisverwaltung nicht meldet und zum Test auffordert, müssten sich daher auch keine Sorgen machen. „Wir informieren ausnahmslos alle, die betroffen sein könnten“, versichert Draeger-Günther. Derzeit gingen auch bei der Kreisverwaltung sehr viele Anfragen von Eltern ein, die sich Sorgen machten. „Da wird auch nach vielen Schulen gefragt. Aber bestätigen kann ich nur die beiden Fälle in Pfeffelbach und Nußbach.“