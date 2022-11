Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Dienstag vier weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Seit Beginn der Pandemie sind 128 Menschen im Kreis an oder mit Corona gestorben. Weiterhin wurden 40 Neuinfektionen registriert – neun in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, neun in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie 22 im Oberen Glantal. Die Sieben-Tage-Rate liegt unter Einberechnung der im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei 233,3. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Dienstagnachmittag, ein Corona-Patient behandelt und beatmet.