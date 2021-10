Im Landkreis Kusel sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung am Freitag vier weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Im Kreis sind derzeit 43 aktive Corona-Fälle registriert – jeweils 14 in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein sowie 15 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 28,4. In die Rechnung mit einbezogen sind die im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen.