Vier Corona-Neuinfektionen gab es nach Angaben der Kreisverwaltung am Wochenende im Kreis Kusel zu verzeichnen. Am Samstag gab es sogar gar keine neuen Fälle, alle vier am Wochenende gemeldeten Neuinfektionen wurden am Sonntag registriert. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, liegt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 2.196, davon gelten 2049 Personen als genesen. Aktuell seien 81 aktive Infektionsfälle im Kreis Kusel bekannt – 37 in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein und 34 in der VG Oberes Glantal. Der Inzidenzwert liege unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten US-Streitkräfte bei 27,0.