Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es bereits Anfang Juni in der protestantischen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Wolfstein einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Wie Karla Hagner, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mitgeteilt hat, war der Partner einer Erzieherin am ersten Juni-Wochenende positiv getestet worden. Um sicher zu gehen, seien deshalb am darauffolgenden Montag sofort alle Kinder und Mitarbeiter getestet worden. Noch am selben Tag habe aber Entwarnung gegeben werden können: Alle Tests seien negativ gewesen. Die Kindertagesstätte blieb an diesem Tag geschlossen, bereits am Dienstag konnte die Kita aber wieder geöffnet werden.