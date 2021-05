Es gibt Menschen, die starten unter denkbar ungünstigen Bedingungen. So wie Thomas Konrad, der in Lauterecken das Bistro Fachwerk eröffnet hat. Im Frühjahr traf ihn der erste Lockdown, und nun, kurz nach der Eröffnung Mitte Oktober, trifft ihn der zweite.

Im früheren Haus Busch am Veldenzplatz hat Konrad sein Bistro eingerichtet, der Stil passend zum alten Fachwerk. Daher trägt es auch den gleichlautenden Namen. Im Juni wollte Konrad eröffnen, doch daraus wurde nichts. Mitte März kam die Stilllegung des öffentlichen Lebens samt Gastronomie. Die Bauarbeiten im Gebäude, die noch nicht abgeschlossen waren, verzögerten sich. Weil eine Firma, die ebenfalls mit Innenarbeiten betraut war, zahlungsunfähig wurde, ging weitere Zeit ins Land. So zog sich die Eröffnung schließlich vier Monate hin bis Mitte Oktober. Nach gerade zwei Wochen kam nun der erneute Tiefschlag für Konrad. Er musste sein Fachwerk wieder schließen.

Eröffnung war „bombastisch“

Die Eröffnung des Lokals am 16. Oktober sei „absolut bombastisch“ gewesen, schwärmt Konrad. „Das hätte ich so nicht erwartet. Die Resonanz war sehr positiv, das Lokal war für November an den Wochenenden schon völlig ausgebucht sowie an einigen anderen Tagen“, erzählt der gelernte Koch. Es habe auch schon Anfragen für Weihnachtsfeiern gegeben. So hätte es weitergehen können. Aber dann kam das Aus.

Konrads schlimmste Befürchtung ist, dass die Schließung der Gastronomie nicht auf November beschränkt bleiben wird. Die steigenden Infektionszahlen lassen ihn nicht daran glauben, dass nach diesem Monat wieder Normalität eintritt. Die Regierung werde wahrscheinlich ab Mitte November eine Fortsetzung des Lockdowns ankündigen, vermutet Konrad. Das sei natürlich für alle Gastronomen besonders bitter, weil ihnen das Weihnachtsgeschäft entgehe. Das sei immer ein wichtiger Umsatzbringer. So vielversprechend die Eröffnung auch war, „vier Monate Rückstand lassen sich in zwei Wochen nicht aufholen“, resümiert Konrad ernüchtert.

Hilfe von Staat ungewiss

Nach derzeitigem Stand kann Konrad auch nicht von den Hilfen der Regierung profitieren, die den Gastronomen bis zu 75 Prozent des Novemberumsatzes aus dem Vorjahr zahlen will. Zu der Zeit gab es Konrads Bistro ja noch nicht. Details zu dieser beabsichtigten Regelung sind allerdings noch nicht bekannt. „Ich bin betroffen wie jeder andere Gastronom auch, egal ob ich zu dem Zeitpunkt schon geöffnet hatte oder nicht“, sagt Konrad. „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, in meinem Fall den Oktoberumsatz hochzurechnen“, formuliert er einen Vorschlag. Seine Steuerberaterin sei gerade dabei herauszufinden, was möglich sein könnte. „Alles ist ungewiss, aber ich hoffe, dass der Staat einen nicht hängen lässt“, sagt er mit einer hörbaren Portion Skepsis. Momentan hat er drei seiner vier Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das tue weh.

Ganz dicht macht er das Fachwerk trotzdem nicht. Er installiere einen Abholservice, was erlaubt sei, wobei ihn sein Koch zeitweise unterstützen werde. Neben Speisen gebe es auch Cocktails zum Mitnehmen. Die laufenden Kosten wie Miete und Versicherungen seien ja da, und die müssten verdient werden. Am Mittwoch startet er mit seinem Abholservice zur Mittagszeit um 11.30 Uhr, am Abend von 17 bis 21 Uhr und am Wochenende ab 17 Uhr.

Wenn der Lockdown irgendwann mal wieder beendet sein werde, gebe es auf jeden Fall eine „Neueröffnung 2.0“ seines Bistros, kündigt Konrad an.