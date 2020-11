In der zweiten Coronawelle ist seit gestern das dritte Todesopfer zu beklagen - nach RHEINPFALZ-Informationen eine „ältere Person“ aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Damit hat die Pandemie bislang im Kreis Kusel vier Menschen das Leben gekostet. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 15 Neuinfizierte. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, steigt wieder von 129,6 auf 142,4. Bislang wurden 299 Bewohner des Kreises angesteckt. 147 gelten als geheilt. Die höheren Werte gehen auch auf mehr Tests zurück. In der 42. Kalenderwoche wurden bei der Fieberambulanz des Kreises 116 Speichelproben genommen, in der 43. Woche 204 und zuletzt in der 44. Woche 416. Das steigert sich weiter. Allein am Montagabend fuhren 155 Bürger beim Haus der Jugend vor. In diese Statistik gehen keine Tests ein, die in Arztpraxen oder im Krankenhaus vorgenommen werden. Auch wenn sich Bewohner außerhalb des Landkreises in einer Fieberambulanz oder beim Arbeitgeber testen lassen, erfährt das Gesundheitsamt davon nur, wenn das Testergebnis positiv ist.