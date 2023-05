Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gesundheitsamt Kusel hat am Montag nur eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Der Inzidenzwert liegt bei 58,4 – und damit zum zweiten Mal in Folge über 50. Ist dies auch am Dienstag der Fall, wovon auszugehen ist, müssen viele Geschäfte wieder zum Termineinkauf zurückkehren.

Der Inzidenzwert nennt die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Liegt er an drei Tagen in Folge über 50, dann ist auch das Training in Mannschafts-