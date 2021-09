Vier Corona-Neuinfektionen hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag vermeldet. Die Verteilung auf die Verbandsgemeinden liege nicht vor, so die Mitteilung. 89 aktuelle Infektionsfälle sind zum Start ins Wochenende gelistet. Insgesamt sind im Kreis Kusel bisher 2412 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, verstorben sind 70 Patienten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 28,4, nachdem sie diese Woche bisher stets gesunken ist von 52,6 am Montag auf 23,0 am Donnerstag. Zwei weitere Leitindikatoren werden zur Beurteilung der Warnstufe seit Sonntag herangezogen: Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz, die bei 1,6 liegt. Und der Anteil der Covid-19-Patienten bei der Intensivbettenkapazität beträgt landesweit 4,95. Damit ist der Kreis Kusel weiterhin in der automatisch geltenden Warnstufe 1.

Info



Sieben-Tage-Inzidenz: Warnstufe 1 – bis 100, Warnstufe 2 – 101 bis 200, Warnstufe 3 – über 200; Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (bezogen auf das Versorgungsgebiet Westpfalz ): Warnstufe 1 – bis vier neu aufgenommen Hospitalisierungsfälle je 100.000 Einwohner, Warnstufe 2 – fünf bis zehn, Warnstufe 3 – über zehn; Anteil Corona-Patienten bei Intensivbetten (landesweit): Warnstufe 1 – bis zu sechs Prozent, Warnstufe 2 – mehr als sechs bis zwölf Prozent, Warnstufe 3 – mehr als zwölf Prozent.

Erreichen an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den festgelegten Wertebereich, gilt ab dem übernächsten Tage die nächste Warnstufe . Mit dem gleichen Mechanismus wird die Warnstufe bei Unterschreitung der Werte wieder herabgesetzt.