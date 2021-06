Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion im Kreis gestorben – der 68. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte, stammte die Person aus dem Oberen Glantal. Die Inzidenz sinkt derweil auf 25,6. Keine Corona-Neuinfektion wurde am Dienstag gelistet – es bleibt bei insgesamt 2220 positiv Getesteten. 53 aktive Infektionsfälle sind im Kreis bekannt: jeweils 24 im Oberen Glantal und in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan sowie fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein.