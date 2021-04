Der Kreisverwaltung sind am Dienstag sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – jeweils zwei in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Kusel auf 1939. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, liegt der für das Inkrafttreten der Bundesnotbremse maßgebliche Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts bei 105,4. Damit ist der Schwellenwert von 100 im Landkreis den zweiten Tag in Folge überschritten. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind aktuell 151 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 50 in der VG Oberes Glantal, 44 in der VG Kusel-Altenglan und 57 in der VG Lauterecken-Wolfstein.