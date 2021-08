Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt unter Berücksichtigung der hier lebenden US-Militärangehörigen auf 13,5. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 2251 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon gelten 2166 Personen als genesen, 68 Menschen sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Derzeit sind im Kreis 17 aktive Corona-Fälle registriert – vier in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, fünf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie acht im Oberen Glantal.