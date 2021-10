Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldete am Wochenende sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Derzeit sind im Kreis 49 aktive Corona-Infektion registriert – 17 in der VG Kusel-Altenglan, 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 19 im Oberen Glantal. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 20,3 – unter Einberechnung der im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen. Mit der Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz von 0,4 und dem Anteil der Covid-19-Intensivbettenkapazität des Landes von 3,67 liegt der Kreis weiter in der automatisch geltenden Warnstufe 1.