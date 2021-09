Die Kreisverwaltung meldet am Mittwoch sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Vergleich zum Vortag (59,4) sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 56,7 – jeweils berechnet unter Berücksichtigung der hier gemeldeten US-Militärangehörigen. Im Kreis sind derzeit 103 aktive Corona-Fälle registriert: 43 im Oberen Glantal, 31 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 29 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.