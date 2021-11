Das Gesundheitsamt meldet für das lange Wochenende sechs Corona-Neuinfektionen: eine am Samstag, fünf am Sonntag und keine am Montag. Aktuell sind 96 aktive Infektionen bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 52,7. Die US-amerikanischen Militärangehörigen, die im Landkreis leben, sind mitgezählt. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Land mit 2,7 an, der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt 4,28 Prozent. Der Landkreis befindet sich in Warnstufe 1.