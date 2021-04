In den Schnelltestzentren im Kreis Kusel sind in der vergangenen Woche insgesamt 1750 Corona-Schnelltests durchgeführt worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die meisten Tests wurden demnach im Kuseler Testzentrum durchgeführt (586). In Schönenberg-Kübelberg wurden 430 Menschen getestet, in Waldmohr 259 und 154 in St. Julian. In Wolfstein waren es 150 Tests, in Lauterecken 122 und in Offenbach-Hundheim 49. Wie die Kreisverwaltung weiter berichtet, wurden außerdem in der Kuseler Fieberambulanz in der vergangenen Woche 379 PCR-Tests durchgeführt – insgesamt waren es dort bislang 7836.