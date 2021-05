Das Corona-Schnelltestzentrum der Gemeinde in Offenbach-Hundheim wechselt ab Freitag, 21. Mai, den Standort. Am Mittwoch, 19. Mai, werden Schnelltests zum letzten Mal in Katja Harths Café Herzhaft durchgeführt. Ab Freitag finden die Schnelltests im Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte (Hauptstraße 58) statt. Das hat Ortsbürgermeister Peter Stein am Dienstag mitgeteilt. Auch gibt es ab dann eine Änderung bei den Öffnungszeiten: Der Mittwoch wird auf den Dienstag verlegt. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Dienstag 9 bis 11 Uhr; Freitag 18 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 11 Uhr und Sonntag 9.30 bis 11.30 Uhr.