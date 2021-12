Am Kuseler Standort des Westpfalz-Klinikums gibt es einen Corona-Patienten auf der Intensivstation, der aus Bayern in die Pfalz verlegt wurde. Das bestätigt das Krankenhaus auf Anfrage.

Rheinland-Pfalz gehört gemeinsam mit dem Saarland, Baden-Württemberg und Hessen zur Krankenhaus-Region Südwest, die in den vergangenen Wochen mehrmals der Region Süd, die nur aus Bayern besteht, in Notlagen aushalf. „Zum Zeitpunkt der Einweisung hatten wir in Kusel die geringste Belegungsquote“, erklärte ein Krankenhaussprecher.

Noch ein Intensivbett frei

In Kusel werden Stand Montagnachmittag sechs Corona-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation, wobei zwei beamtet werden müssen. Von den 16 Betten auf der Intensivstation sind derzeit 15 belegt. In Kaiserslautern sind 43 von 44 Intensivbetten belegt, davon sieben durch Corona-Patienten. Auf der Corona-Isolierstation in Kaiserslautern werden 29 Patienten versorgt.